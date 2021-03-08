08:05 (мск), источник: ТАСС
В Самарской области семь человек погибли после столкновения фуры и легковушки
Авария произошла на трассе Волжский — Курумоч.
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САМАРА, 8 марта. /ТАСС/. Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области привело к гибели семи человек, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в