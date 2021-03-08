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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд выявили менее 11 тысяч зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 253 случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Это на 3,23% меньше, чем выявили накануне — 10 595.

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Источник: Агентство «Москва»

Общее число заразившихся достигло 4 333 029.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1421 (991 816 за все время),
  • Санкт-Петербург — 956 (374 887),
  • Московская область — 746 (219 606),
  • Нижегородская область — 382 (99 646),
  • Ростовская область — 268 (75 228).

Умерли за последние сутки 379 пациентов (накануне — 368, +2,99%), всего за время пандемии — 89 473 человек. Выздоровели 10 322 человека, всего — 3 922 246.

В каких регионах больше всего умерших за сутки:

  • Москва — 53 (15 447 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 43 (11 393),
  • Московская область — 29 (4901),
  • Краснодарский край — 14 (2042),
  • Воронежская область — 13 (2015).

В стране с января идет массовая вакцинация от коронавируса, сейчас привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо него зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияВ России начинается массовая вакцинация от COViD-19. Отечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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