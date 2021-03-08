В России второй день подряд выявили менее 11 тысяч зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся достигло 4 333 029.
Умерли за последние сутки 379 пациентов (накануне — 368, +2,99%), всего за время пандемии — 89 473 человек. Выздоровели 10 322 человека, всего — 3 922 246.
В стране с января идет массовая вакцинация от коронавируса, сейчас привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо него зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.
5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.