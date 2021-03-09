Власти назвали возможные причины пожара на реке Обь

«Можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — заявили в ведомстве.
Представитель «Сибура» отказался от комментариев РБК.
Возгорание на реке Оби около Нижневартовска произошло вечером 6 марта. Причиной стала авария на подводном продуктопроводе, который принадлежит «Сибуру» и соединяет два его газоперерабатывающих завода. Как сообщил РБК представитель «СибурТюменьГаза», произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.
По информации МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, в результате пожара пострадал один человек, который не является сотрудником компании. Он получил легкие травмы — ожоги лица и шеи — и отказался от госпитализации, сообщили в ведомстве.
В «СибурТюменьГазе» заверили, что утечка была оперативно локализована. От места пожара до ближайшего населенного пункта более 40 км, и рисков для населения и окружающей среды не было, сообщил РБК представитель компании.
В то же время Ростехнадзор после заявления «дочки» «Сибура» усомнился в том, что утечка на трубопроводе не несет рисков для населения и окружающей среды. По предварительным данным, на аварийном участке могло находиться около 700 т ШФЛУ, отметили в ведомстве.