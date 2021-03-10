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07:00 (мск), источник: Daily Storm

Задержан глава Минздрава Республики Алтай

Сергей Коваленко подозревается в получении взятки.

Источник: Майминская районная больница

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан по подозрению в коррупции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания главы Минздрава в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) не комментируют. По данным портала «Новости Горного Алтая», вместе с министром задержан его помощник.

«Коваленко подозревают в получении взятки», — сказал собеседник агентства.
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Сергей Коваленко в 2000-м окончил Алтайский государственный мединститут. Работал врачом-хирургом в Майминской центральной районной больнице. В 2008 году занят пост замглавы администрации Майминского района. С 2012-го по 2017 год — заместитель министра здравоохранения Республики Алтай. С 2019-го — глава Минздрава региона.

В конце ноября 2020-го в Иркутской области сотрудники управлений ФСБ и МВД задержали экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с бывшей чиновницей задержаны ее сын и ряд других фигурантов. По месту жительства подозреваемых проведены обыски.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности главы Минздрава Иркутской области Ледяева и ее сын похитили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты.

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