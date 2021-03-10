07:00 (мск), источник: Daily Storm
Задержан глава Минздрава Республики Алтай
Сергей Коваленко подозревается в получении взятки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан по подозрению в коррупции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания главы Минздрава в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) не комментируют. По данным портала «Новости Горного Алтая», вместе с министром задержан его помощник.
Сергей Коваленко в 2000-м окончил Алтайский государственный мединститут. Работал
В конце ноября 2020-го в Иркутской области сотрудники управлений ФСБ и МВД задержали
По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности главы Минздрава Иркутской области Ледяева и ее сын похитили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты.