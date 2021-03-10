Мошенники придумали схему со «звонком из полиции» для обмана россиян

С мошенническим звонком столкнулся журналист агентства РИА «Новости». Во время звонка мошенник представился сотрудником полиции, продиктовал номер жетона и сообщил, что некто пытался снять деньги журналиста в отделении банка «по нотариально заверенной доверенности».
Злоумышленник также сообщает, что хищение удалось предотвратить, и что теперь нужно выяснить, как произошла утечка данных, которая позволила оформить доверенность. Мошенник попытался выяснить, в каких банках обслуживается журналист, уверяя, что в них начнётся проверка. По его словам, это необходимо для того, чтобы предположить, в какой банк дальше отправится злоумышленник с доверенностью, и предотвратить хищение.
Журналист прервал звонок и обратился в банк. В банке рассказали, что сотрудники полиции никогда не запрашивают у граждан информацию о том, в каких банках они обслуживаются, а работают напрямую с кредитной организацией.
Схемы с использованием образа «правоохранителей» известны давно, но легенда о расследовании утечки данных получила широкое распространение в последнее время, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Лазарева добавила, что дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит от фантазии мошенников. Они могут выяснить у жертвы сведения о счетах и картах и использовать их для хищения денег и оформления подложных кредитов, а могут пополнить этими сведениями базы данных и продавать их за большие деньги. Таких мошенников может выдать просьба дать пояснения и раскрывать информацию по телефону.
В начале марта агентство РИА «Новости» рассказало о мошенниках, которые отправляют потенциальной жертве e-mail с символикой портала «Госуслуги», обещая якобы положенные социальные выплаты.
В 2020 году мошенники за один раз в среднем похищали у россиян 13 900 рублей. За весь год злоумышленники похитили у банковских клиентов на 70% больше, чем в 2019 году, а количество случаев мошенничества увеличилось на 60%.