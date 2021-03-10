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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор замедлил работу Twitter

Роскомнадзор первично замедлил скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Это связано с опубликованными на платформе призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, однако на 10 марта 3168 таких материалов остались не удаленными.

Среди них 2569 публикаций с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.
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«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в сообщении.

С 1 февраля социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

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