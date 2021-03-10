12:45 (мск), источник: РБК
ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar
В среду, 10 марта, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в
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Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.
«Накануне задержания в
По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса
РБК направил запрос в
Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил источник.
По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители “ТД Интерторг” распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.
В феврале прошлого года Арбитражный суд
Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером
«ТД Интерторг» ранее управлял сетями Spar и «Народная семья». Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».