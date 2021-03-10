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12:45 (мск), источник: РБК

ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar

В среду, 10 марта, сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Источник: РИА "Новости"

Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.

«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал РБК источник.

По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал источник в полиции.

Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

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Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил источник.

По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители “ТД Интерторг” распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом.

Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.

«ТД Интерторг» ранее управлял сетями Spar и «Народная семья». Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».

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