Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
11:32 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 079, это минимум с 1 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 351 553, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай, Сахалинской области (по 0,02%), Республике Тыва, Республике Хакасия (по 0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 959 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 378 — в Нижегородской области, 258 — в Ростовской области, по 254 — в Воронежской и Самарской областях.

В настоящее время в России продолжает лечение 315 751 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 116. Всего в столице с начала пандемии выявили 993 998 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,11%. Днем ранее было выявлено 1 066 заразившихся.

За сутки из-за коронавируса умер 51 человек, всего зарегистрировано 15 547 летальных исходов. Были выписаны по выздоровлению 1 453 пациента за сутки, за все время выздоровели 914 626. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 825 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 350, до 3 945 527.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 90,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 749 пациентов в Санкт-Петербурге, 425 — в Нижегородской области, 356 — в Иркутской области, 295 — в Астраханской области, 293 — в Ставропольском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 466 против 336 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 275 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Голикова: прививки от коронавируса могут стать регулярными
В России произошел сбой в работе сайтов госорганов
Умерла артистка Людмила Лядова
Неуклюжее приземление альбатроса покорило Сеть (видео)
Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
Королева отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Hi-Tech
Прорыв Apple: новая технология для складного iPhone Это поможет продлить жизнь механизма
Кино
Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в шорт-лист премии BAFTA Лента «Дорогие товарищи!» поборется за приз в номинации «Лучший фильм не на английском языке»
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Похоже, что обычная скульптура? А вы присмотритесь
Пророчества Мессинга о России сбываются
Некрасивые жены семерых российских красавцев
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь