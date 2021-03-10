ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пензенской области

У задержанного были изъяты ружье, порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В пресс-службе Следственного комитета при этом сообщили, что задержанный — 16-ти летний подросток, который планировал устроить теракт в школе.
«Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — говорится в сообщении СК.
Следствие просило арестовать подростка, однако суд вынес решение о мере пресечения в виде домашнего ареста. Следователи планируют обжаловать это решение.
В декабре прошлого года ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле. В апреле ФСБ задержала в Красноярске подростка 2006 г. рождения, он также готовил вооруженное нападение на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.
В апреле 2020 года спецслужбы задержали подростка 2001 г. рождения, который собирался напасть на школу уже в Тюменской области. У него обнаружили охотничье ружье с патронами, компоненты для изготовления самодельной бомбы, два охотничьих ножа, а также средства связи и инструкцию по изготовлению взрывного устройства, скачанную из интернета.