«Норникель» выплатил рекордный штраф за экологическую катастрофу в Арктике

Входящая в «Норникель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) произвела «все необходимые выплаты» в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, нанесенного окружающей среде в прошлом году. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».
Средства для выплаты своей «дочке» предоставил «Норникель», отмечается в сообщении. Возмещение вреда водным объектам в размере около 145,5 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере около 685 млн — в доход Норильска.
В феврале «Норникель» сообщил, что выплатит штраф за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов. Компания указывала, что «полностью зарезервировала сумму ущерба, как и расходы на ликвидацию последствий инцидента и рекультивацию».
Более 146 млрд рублей суд взыскал с НТЭК из-за пожара и разлива топлива, которые произошли на территории ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разрушения резервуара с топливом около 21 000 тонн нефтепродуктов попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино.