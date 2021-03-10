Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
18Беспорядки в Испании
14:21 (мск), источник: Forbes

«Норникель» выплатил рекордный штраф за экологическую катастрофу в Арктике

«Норникель» выплатил более 146 млрд рублей штрафа за разлив топлива в Арктике. Основная сумма направлена в федеральный бюджет, еще около 700 млн рублей — в бюджет Норильска.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Входящая в «Норникель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) произвела «все необходимые выплаты» в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, нанесенного окружающей среде в прошлом году. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

Средства для выплаты своей «дочке» предоставил «Норникель», отмечается в сообщении. Возмещение вреда водным объектам в размере около 145,5 млрд рублей направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере около 685 млн — в доход Норильска.

В феврале «Норникель» сообщил, что выплатит штраф за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов. Компания указывала, что «полностью зарезервировала сумму ущерба, как и расходы на ликвидацию последствий инцидента и рекультивацию».

График MNOD от TradingView

Более 146 млрд рублей суд взыскал с НТЭК из-за пожара и разлива топлива, которые произошли на территории ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разрушения резервуара с топливом около 21 000 тонн нефтепродуктов попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Пятин

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
 20 богатейших self-made женщин России. Рейтинг Forbes Woman
«Учитесь тому, что машины делать не могут»: Дэниел Сасскинд о будущем без работы и опасности безусловного дохода
Умерла артистка Людмила Лядова
ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
В Петербурге задержали бывшего совладельца торговой сети Spar
Дружба жирафа и мини-лошади восхитила Сеть (видео)
Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
Предложения об индексации пенсий передали президенту
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Hi-Tech
В интернете предлагают вечную жизнь. Как это работает Сегодня вы узнаете о виртуальных кладбищах и сервисах, предлагающих вечную жизнь в интернете
Кино
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника» На предстоящей церемонии будут вручены награды за 2019 и 2020 годы
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Про воспитание детей и наши страхи 268
Уехать за мужем 226
Новый закон об просветительской деятельности 173
Помогите понять дочь 168
Новости партнеров
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь