Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google и YouTube сбоем в дата-центре в Страсбурге

Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сервисам не связаны с замедлением трафика Twitter в России. Сбой, по утверждению ведомства, произошел из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге.

Источник: РИА "Новости"

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Авария в дата-центре, по данным Роскомнадзора, не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter.

Новость
Сайты президента и правительства России перестали открываться

Ранее французские СМИ сообщали, что пожар в здании дата-центра компании OVHcloud в Страсбурге привел к сбоям работы тысяч интернет-сайтов в Европе. В частности, с перебоями работали сайты во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Турции.

Сайты российских органов власти, в том числе Кремля и правительства оказались временно недоступны днем 10 марта. Пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Сбои произошли после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Роскомнадзор принял это решение, поскольку компания не удаляет материалы с запрещенным контентом. Речь идет о публикациях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках. Проблемы в работе правительственных сайтов объяснили сбоем в работе оборудования «Ростелекома».

 Глава полиции Москвы назвал законными приемы самбо на протестующих
Представители каких профессий чаще всего берут взятки
«Норникель» выплатил рекордный штраф за экологическую катастрофу
Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин
Швейцарская компания получила крашеные камни вместо меди
Гавайи затопило после сильных ливней (видео)
Госдума одобрила законопроект о «нечаянной» коррупции
Найдена причина гниения лука
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Кино
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом Актер работает над киберпанк-сериалом «Даркнет»
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
2-месячная внучка Валерии отправилась в первое путешествие Сын певицы улетел с семьей в Дубай
Леди
Новое платье Ксении Собчак в сети сравнили со шторой Звезда примерила яркий образ
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
ПФР сообщил, кому дадут выплату 15 450 рублей в марте
Игорь Ашурбейли: "Асгардия уже стала реальностью"
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь