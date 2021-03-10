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22:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить трафик к соцсети

Компания Twitter заявила, что обеспокоена «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Соцсеть также отрицает обвинения Роскомнадзора в том, что на платформе распространяется запрещенный контент.

Источник: Reuters

«Мы по-прежнему привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете», — приводит Reuters слова представителя Twitter.

Давайте проясним — мы привержены политике нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей. Правилам Twitter также противоречат поощрения самоубийств или причинение себе вреда, и мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий.
Twitter

Роскомнадзор объявил, что трафик к соцсети Twitter с 10 марта был замедлен. По данным ведомства, с 2017 года Twitter не удаляет материалы с запрещенной информацией. Роскомнадзор направил более 28 тыс. требований об удалении такой информации, не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к несовершеннолетним о суициде.

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