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09:51 (мск), источник: Ведомости

Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют троих его дочерей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката. Дело возбуждено из-за насильственных действий сексуального характера и побоев.

Источник: РИА "Новости"

Следствие пока не подтвердило информацию о возбуждении дела, отмечает РИА Новости.

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В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Следователи установили, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода. По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался.

Расследование СКР подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их. Защита настаивает, что действия девушек следует расценивать как необходимую самооборону.

В конце 2019 г. Следственный комитет завершил расследование дела. Младшую из сестер Хачатурян Марию признали невменяемой в момент совершения преступления, и ее дело выделили в отдельное производство. В связи с этим в июле 2020 г. суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру. Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных.

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