11:05 (мск), источник: ИА REGNUM
Подводная лодка ВМС США подверглась нашествию клопов
Атомная субмарина ВМС США USS Connecticut подверглась нашествию клопов. Об этом 11 марта сообщает портал Navy Times.
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По данным журналистов, клопы проникли на борт подводного корабля в марте 2020 года в ходе военных учений ICEX-2020, проходивших в Северном Ледовитом океане, и после этого экипаж лодки на протяжении нескольких месяцев предпринимал безрезультатные попытки вытравить насекомых.
«Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках», — приводит портал слова старшины атомной субмарины.
При этом официальный запрос о масштабной дезинфекции был передан в декабре минувшего года, а проводить ее, несмотря на жалобы членов экипажа, начали только в феврале 2021 года. Как отметил один из моряков, вначале командование изначально не стало верить их заявлениям
Также указывается, что
Кроме того, отмечается, что в настоящее время на подлодке проведена обработка специальными веществами, однако ее экипаж опасается, что нашествие клопов может возобновиться.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта руководитель