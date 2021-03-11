14:48 (мск), источник: Daily Storm
В Дагестане уничтожили террориста, отстреливавшегося при задержании
По версии правоохранителей, мужчина готовил подрыв.
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Сотрудники правоохранительных органов в Махачкале ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. При задержании мужчина оказал сопротивление, открыв огонь по спецназовцам. При осмотре тела были обнаружены пояс смертника и автомат. Никто из мирных граждан и сотрудники органов не пострадал.
«11 марта в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Мужчина пытался укрыться в частном доме. Ему было предложено сложить оружие, однако он ответил отказом. По информации правоохранителей, они сумели предотвратить теракт, поскольку подозреваемый готовился совершить подрыв.
В феврале 2021 года ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Дербентском районе Дагестана. Уточнялось, что боевики готовили теракты и нападения на правоохранителей и мирных граждан.
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