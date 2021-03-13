Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим ростом преступности

Лидером среди регионов по росту преступности в 2020 году стал Севастополь, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
По оценкам ведомства, в прошлом году в регионе преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44% (прирост на 100 тыс. населения). Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, и третье — Ленинградская область (12,8%).
Также в пятерку лидеров вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). Помимо этого в двух областях — Калужской и Псковской — прирост составил более 10%.
В Москве в 2020 году преступность выросла на 3,2%. посчитали в Генпрокуратуре, это 32 место среди регионов.
При этом в 35 субъектах криминогенная обстановка улучшилась и преступность снизилась. Среди регионов-лидеров по этому показателю Чечня (минус 16,9%), Северная Осетия — Алания (минус 15%) и Адыгея (минус 12,4%).
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году выросла с 24,4% до 27,6%.
В начале недели Генпрокуратура назвала регионы, где в 2020 году было выявлено больше всего случаев взяточничества. Возглавила рейтинг Москва, также в числе лидеров оказались Татарстан, Ставропольский край и Московская область.
Меньше всего взяток зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Хакасии, Тыве, Мурманской и Костромской областях, Ингушетии, Магаданской области.