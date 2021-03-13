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16:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Семья Джорджа Флойда получит $27 млн за его смерть

Семья афроамериканца Джорджа Флойда получит $27 млн от властей американского Миннеаполиса за урегулирование иска о неправомерных действиях полиции города, которые привели к смерти мужчины.

Источник: РИА "Новости"

Городской совет 12 марта единогласно принял решение о выплате семье Флойда, сообщил телеканал NBC. Совещание было закрытым. Вместе с тем Миннеаполис направит $500 000 благотворительной организации, которую основали после гибели Флойда.

По словам адвоката семьи Флойда Бенджамина Крампа, решение властей Миннеаполиса — самое крупное в истории досудебное урегулирование иска о нарушении гражданских прав, которое привело к смерти человека.

Гибель афроамериканца он назвал переломным моментом для США.

«Это заявление о том, что Джордж Флойд заслуживает большего, что его жизнь имеет значение и что жизни темнокожих имеют значение в куда более широком значении этих слов», — сказал адвокат.

Иск против Миннеаполиса и четырёх полицейских, участвовавших в задержании Флойда, семья афроамериканца подала в июле 2020 года. В документе родственники отметили, что к гибели мужчины, помимо прочего, привели упущения при обучении сотрудников правоохранительных органов.

В иске родные Флойда потребовали запретить полицейским применять удушающие приёмы, из-за которых погиб Флойд.

Размер компенсации должны были определить присяжные — при этом она могла быть намного больше $27 млн.

Флойда задержали 25 мая в Миннеаполисе — полиция заподозрила его в попытке расплатиться фальшивой купюрой. Полицейский Дерек Шовин почти 10 минут прижимал его шею коленом к земле во время задержания. Флойд жаловался, что не может дышать, и вскоре после этого умер в больнице от полученных травм. Медицинская экспертиза подтвердила, что он скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).

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Гибель Флойда спровоцировала протесты и беспорядки в США, которые длились несколько месяцев. В ходе них всемирную популярность получило движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), выступающее против расизма и полицейского произвола.

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