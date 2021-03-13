Семья Джорджа Флойда получит $27 млн за его смерть

Городской совет 12 марта единогласно принял решение о выплате семье Флойда, сообщил телеканал NBC. Совещание было закрытым. Вместе с тем Миннеаполис направит $500 000 благотворительной организации, которую основали после гибели Флойда.
По словам адвоката семьи Флойда Бенджамина Крампа, решение властей Миннеаполиса — самое крупное в истории досудебное урегулирование иска о нарушении гражданских прав, которое привело к смерти человека.
Гибель афроамериканца он назвал переломным моментом для США.
«Это заявление о том, что Джордж Флойд заслуживает большего, что его жизнь имеет значение и что жизни темнокожих имеют значение в куда более широком значении этих слов», — сказал адвокат.
Иск против Миннеаполиса и четырёх полицейских, участвовавших в задержании Флойда, семья афроамериканца подала в июле 2020 года. В документе родственники отметили, что к гибели мужчины, помимо прочего, привели упущения при обучении сотрудников правоохранительных органов.
В иске родные Флойда потребовали запретить полицейским применять удушающие приёмы, из-за которых погиб Флойд.
Размер компенсации должны были определить присяжные — при этом она могла быть намного больше $27 млн.
Флойда задержали 25 мая в Миннеаполисе — полиция заподозрила его в попытке расплатиться фальшивой купюрой. Полицейский Дерек Шовин почти 10 минут прижимал его шею коленом к земле во время задержания. Флойд жаловался, что не может дышать, и вскоре после этого умер в больнице от полученных травм. Медицинская экспертиза подтвердила, что он скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
Гибель Флойда спровоцировала протесты и беспорядки в США, которые длились несколько месяцев. В ходе них всемирную популярность получило движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), выступающее против расизма и полицейского произвола.