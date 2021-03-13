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19:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новые протесты в Мьянме: силовики застрелили восемь человек

Восемь человек убито в Мьянме силовиками во время протестов в ночь с пятницы на субботу, когда активисты отмечали годовщину со дня рождения студента, убийство которого в 1988 году вызвало восстание против военного правительства.

Источник: BBC News Русская служба

Полиция открыла огонь во время сидячей акции протеста в Мандалае, втором по величине городе страны, там убиты три человека. Еще трое погибли ночью в бывшей столице и крупнейшем городе страны Янгоне.

Жители Мьянмы (также известной как Бирма) продолжают выходить на улицы в знак протеста против захвата власти военными. Демонстрации проходят во многих городах страны.

Генералы арестовали Аун Сан Су Чжи, главу демократически избранного правительства, полиция жестко подавляет протесты. По оценке ООН, в ходе протестов с начала февраля погибло не менее 70 человек.

Военные, однако, утверждают, что силы безопасности проявляли сдержанность в отношении «бунтующих протестующих», которых они обвиняют в нападении на полицию.

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Накануне последней стычки в социальных сетях распространили призывы выйти на улицы отметить годовщину смерти Фоун Мау, который был застрелен силовиками в 1988 году в здании, которое тогда называлось филиалом Рангунского технологического института. Убийства его и еще одного студента вызвали массовые протесты против военного правительства. Всего тогда было убито около трех тысяч человек. Тысячи людей собрались в пятницу вечером в городах Мьянмы, чтобы провести пикет в память о погибших демонстрантах.

По словам очевидцев, большой митинг в центре Мандалая уже заканчивался, когда в толпу начали стрелять, что заставило протестующих бежать в укрытие. На изображениях, размещенных в интернете, видно несколько серьезно раненых людей, в том числе буддистского монаха.

Протестующий из Мандалая Аунг в разговоре с Би-би-би рассказал, что силовики намеренно преследовали людей, которые собирались мирно разойтись. «Они [полиция] в основном были там не для того, чтобы разогнать протест, не для подавления протеста, они были там, чтобы убивать. И они убили трех человек, застрелили монаха. Протестующие начали собираться в девять утра. Полиция приехала в десять утра. К тому времени … митинг уже закончился. Им не следовало убивать, не следовало стрелять. Люди собирались возвращаться и разойтись, но они [полиция] все равно сделали это», — сказал протестующий.

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Согласно международному праву и стандартам ООН, силы безопасности не должны применять огнестрельное оружие против протестующих, за исключением случаев, когда существует неминуемая угроза смерти или серьезного ранения, а менее опасная альтернатива недоступна.

Вместо этого к протестующим должно применяться «правило минимальной силы», говорит в беседе с Би-би-си Иэн Фоксли, исследователь Центра прикладных прав человека Йоркского университета.

Переворот, произошедший 1 февраля, осудили США, Евросоюз, Британия и ряд стран региона, включая Индонезию, Малайзию, Филиппины и Сингапур. Они призвали хунту освободить политзаключенных, остановить насилие и вернуть страну на путь демократических реформ.

Военные оправдывают свои действия нарушениями на выборах в ноябре со стороны партии «Национальная лига за демократию» (NDL), которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Избирательная комиссия признала выборы честными.

Лидер хунты генерал Мин Аунг Хлаин обещает провести новые выборы через год и передать власть победившей на них силе.

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