Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
07:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Военные ЛНР сбили украинский беспилотник

Военные Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, с помощью которого украинские военнослужащие корректировали огонь по поселку Молодежное, рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр».

Источник: Reuters

По словам Филипоненко, украинские силовики в субботу, 13 марта, обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм.

Летательный аппарат был обнаружен и «в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ».

Офицер пресс-службы добавил, что «невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу».

Читайте также
Украина назвала главную ошибку России по вопросу Донбасса

12 марта Военнослужащие ВСУ обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге ДНР. Под огнем оказались села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.

10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Режим прекращения огня был нарушен также неподалеку от села Катериновка. Обстрелу подверглись окраины Донецка.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы способы снизить артериальное давление без лекарств
Умерла народная артистка России Татьяна Иванова
СМИ сообщили о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР
В Великобритании предсказали результат возможной войны с Россией
Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник V»
Умер зампред экономического комитета Совета Федерации
Подсчитана стоимость опреснительной станции для воды в Крыму
При прокладке труб в Дании нашли меч возрастом 3 тысячи лет
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь