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09:24 (мск), источник: ТАСС

В сливаемых в Байкал стоках обнаружили превышение концентрации по шести веществам

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Суд обязал администрацию Кабанского района Бурятии, расположенного на южном берегу Байкала, заняться вопросом строительства очистных сооружений. В сливаемых в озеро стоках обнаружено превышение концентрации по шести веществам, в том числе хлоридам и взвешенным веществам в 1,5−14 раз, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Источник: Reuters

«В 2020 году в интернете появились статьи о “черной” воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе. В ходе проверки установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5−14 раз. Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей», — сообщили в прокуратуре.

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Очистные на станции Переемная, по данным ведомства, введены в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. Ситуация усугубляется тем, что не работают очистные сооружения и в ближайшем поселке Танхой.

«Администрация Кабанского района обязана сформировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, принять меры по разработке проекта возведения объекта. Однако данные действия сделаны не были. Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования. Кабанским районным судом требования прокурора удовлетворены», — отметили в пресс-службе.

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Решение суда не вступило в законную силу, в течение месяца муниципалитет имеет право оспаривать его в апелляционную инстанцию, добавили в ведомстве.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.

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