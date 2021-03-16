В России за сутки выявили 9 393 заразившихся коронавирусом

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Сахалинской области (0,03%), Республике Тыва (0,04%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 916 в Санкт-Петербурге, 565 — в Московской области, 348 — в Нижегородской области, 246 — в Ростовской области, 227 — в Самарской области.
В настоящее время в России болеет 302 281 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 644. Всего уже вылечились 4 014 220 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны по выздоровлению 1 174 пациента в Санкт-Петербурге, 499 — в Московской области, 409 — в Нижегородской области, 346 — в Ростовской области, 292 — в Астраханской области, 289 — в Пермском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 404 днем ранее, до 92 937. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,11%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных случая в Санкт-Петербурге, 30 — в Московской области, 19 — в Воронежской области, 15 — в Алтайском крае, по 13 — в Краснодарском крае и Нижегородской области.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 533. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 003 280 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 353 заразившихся.
За сутки умерли от инфекции 57 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 872 летальных исхода.
Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 475 пациентов. За все время выздоровели 922 899 человек. В настоящее время в столице болеют 64 509 человек.