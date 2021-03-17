10:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Президент ФСБ попал под следствие
Его подозревают в мошенничестве с уголовным делом.
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Как стало известно «Ъ», в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший сотрудник госбезопасности, по данным следствия, пытался получить от предпринимателя 24 млн руб. за решение проблем, возникших
Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя ООО ФСБ, в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Першина, было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве. Основанием для этого послужило заявление в правоохранительные органы Сергея Мелина, гендиректора ООО «Лагуна», основным направлением деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Как было установлено в ходе следствия, президент фонда Андрей Першин, будучи хорошо знаком с Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки и
Следует отметить, что ООО ФСБ, сотрудники которого отставники силовых структур, действует в Балашихе с 1999 года, а официально зарегистрировано оно было в «день чекиста» — 20 декабря 2004 года, и с этого времени Андрей Першин выступает в нем в качестве председателя высшего совета фонда и его президента. Как говорится на сайте самого фонда, он оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности».
Сергей Мелин, хотя и был знаком с Першиным, но не очень поверил его словам. Тем более что за оказание такой помощи президент ООО ФСБ запросил у него 24 млн руб., которые он якобы собирался передать должностным лицам МВД. После того как предприниматель обратился в ФСБ, все дальнейшие переговоры проходили уже под ее контролем.
Для создания видимости законности передачи денег Першин предложил Мелину заключить с ООО ФСБ договор на оказание услуг, включая юридические, и ежемесячно переводить на счет фонда по 1 млн руб. В рамках «оперативного эксперимента» Мелин перевел в начале марта со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет фонда в ВТБ 100 тыс. руб., после чего Першин и был задержан. В результате следствие предъявило ему обвинение и ходатайствовало перед Пресненским райсудом о заключении под стражу.
По версии следствия, совершение Андреем Першиным преступления подтверждается показаниями потерпевшего, материалами очных ставок, осмотра места происшествия и результатами ОРД. Кроме того, следствие уверено, что в преступлении участвовала целая организованная группа, состав которой до конца не установлен. Суд согласился с доводами следователя, арестовав президента фонда на два месяца. Получить комментарий от представителей ООО ФСБ не удалось — к указанному на сайте телефону никто не подходил, а телефоны его защитника были недоступны. Известно, что сам Першин утверждает, что его оговорили и что он действовал в рамках закона.
Юрий Сенаторов