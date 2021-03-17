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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В Татарстане сгорел памятник «под бронзу» к 75-летию Победы

Прокуратура в Татарстане заинтересовалась сгоревшим вчера в Заинске памятником, менее года назад установленным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Коммерсантъ

На месте 6-метрового Воина-освободителя огонь в считанные минуты оставил лишь металлический каркас. Как выяснил «Ъ-Казань», монумент по контракту с муниципалитетом за 1,65 млн руб. изготовил и установил индивидуальный предприниматель из Зеленодольска Евгений Козлов. Образ советского солдата он выполнил из так называемого литьевого камня, подкрашенного «под бронзу». Основой материала является горючая полиэфирная смола. Зато символ подвига обошелся городу в полтора раза дешевле, чем он был готов на него потратить.

Вчера вечером в Заинске сгорел установленный на бульваре Победы памятник Воину-освободителю. Как сообщило ГУ МЧС Татарстана, сигнал о возгорании поступил в 18:39. Через 11 минут, в 18:50, когда пожарные потушили пламя, на месте 6-метрового солдата остался лишь металлический каркас.

Памятник не просуществовал и года с момента его установки. Монумент был открыт в прошлом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вместо демонтированной прежней 13-тонной фигуры. Тогда власти отмечали, что новый символ воинского подвига изготовлен из огнеупорного полимера.

Для заинцев новый памятник также является визитной карточкой города. Это воин, исполненный гордости за свою страну, но готовый дать отпор. Он — защитник Родины, — писали местные СМИ по случаю открытия монумента.


В МЧС обещали выяснить причину пожара. Почти сразу появилась неофициальная информация о том, что подозрения пали на группу подростков, которые, согласно записям на камерах наблюдения, развлекались с «вечным огнем» у подножия памятника.

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Между тем представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев сообщил, что исполняющий обязанности прокурора республики Алексей Заика поручил прокурору Заинска проверить выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.

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Как выяснил «Ъ-Казань», исполком Заинска 25 ноября 2020 года заключил контракт на изготовление и установку памятника «Неизвестному солдату» с индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска Евгением Козловым. При стартовой стоимости подряда 2,5 млн руб. он взялся выполнить работу в полтора раза дешевле — за 1,65 млн руб. Его конкурентом выступил Вадим Иксанов, предложивший услуги примерно за 1,74 млн руб.

Исполком изначально ставил задачу создать монумент весом не более 2 тонн, с «нанесением полиэфирной смолы» и с покрытием, «имитирующим бронзу». На краску с таким эффектом чиновники даже закладывали в смету 22 тыс. руб.

В конкурсной документации отмечалось, что монумент должен быть установлен у «вечного огня» и быть негорючим. Между тем, согласно информации на специализированных ресурсах в интернете, недостатком полиэфирных смол называют их горючесть.

Изготовлением памятника непосредственно занималась промышленная творческая мастерская Козлова Polymer Estetik. На ее сайте представлен фотоотчет производства памятника для Заинска. Сначала скульптор Анна Шумакова создала модель в масштабе 1:100. Затем она вылепила ее копию в натуральную величину, с которой были сделаны формы из силикона. С их помощью и был отлит памятник. В контракте говорится, в частности, что на его изготовление должно пойти, в частности, 1 тонна гипса, 440 кг застывающей за 15 минут полиэфирной смолы и 320 кг микрокальцита (мраморный порошок, добавляется в смолу для получения литьевого мрамора).

Однако на фотографиях после пожара остатков гипсовых конструкций не наблюдается. При этом ранее власти заявляли, что вес нового памятника составляет лишь около 1 тонны.

Согласно договору, Козлов предоставил на монумент 10-летнюю гарантию. «Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных работ, использования материалов ненадлежащего качества, то подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки», — сказано в документе.

Отметим, что Евгений Козлов также изготавливал подобные сооружения по заказам других муниципалитетов. В частности, в Сабах он установил композицию «Звезда» с горельефами солдат локальных войн. Всего, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за 2019−2020 годы он заключил 22 контракта более чем на 57 млн руб.

Полина Петрова

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