Экс-замглавы «Воентелекома» приговорили к четырем годам колонии за хищение 212 млн рублей

«Сегодня решением Преображенского суда г. Москвы Лучанинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
По версии следствия, преступную схему разработали пять человек: экс-начальник «Воентелекома» Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, председатель бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» (АНО «ЦПИП РИА») Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко.
ФГУП «Воентелеком» перечислил АНО «ЦПИП РИА» более 211,8 млн руб. якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. В действительности участники группы обналичили и похитили эти деньги.
Афера, о которой идет речь, была совершена в 2005—2007 годах. Смольников, Федукович и Величко получили реальные сроки в 2011 году. Лучанинов и Фунтов скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск.
В 2018 году Интерпол нашел Фунтова в Хорватии, но тот покончил жизнь самоубийством. Лучанинова нашли в январе 2020 года. Злоумышленник жил под чужой фамилией, что позволяло ему скрываться от следствия.