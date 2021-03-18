02:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер президент Танзании
Президент Танзании Джон Магуфули умер, сообщил
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«Мы потеряли нашего мужественного лидера, президента Джона Магуфули, который умер от сердечной болезни», — сказал
Ранее местные СМИ сообщали о заражении президента коронавирусом. Администрация главы государства эту информацию отрицала. Сам Джон Магуфули с начала пандемии заявлял об отсутствии в Танзании случаев заражения и выступал против ограничительных мер.
Джон Магуфули руководил страной с 2015 года. На второй срок он был переизбран в июне 2020 года. С 2000 по 2015 годы возглавлял различные министерства в правительстве Танзании. Прежде чем заняться политикой, господин Магуфули работал учителем и
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