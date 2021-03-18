12:45 (мск), источник: ТАСС
Полк полиции имени Кадырова обратился к Путину после публикации «Новой газеты» о казнях
ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о казнях в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления сотрудников подразделения.
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