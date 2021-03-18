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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Мексике задержали партию поддельного «Спутника V»

В Мексике задержали партию поддельной российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте правительства страны. Препарат изъяли в международном аэропорту в городе Кампече, говорится в сообщении.

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«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток», — говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ведомство напомнило, что каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. РФПИ заверяет, что транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.

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«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины», — заявил РФПИ.

12 марта в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на источник в Кремле с предупреждением об «инсценировке массовой гибели людей» от «Спутника V». За месяц до этого, 12 февраля, о том же самом говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Цель кампании, по данным спецслужб, — подрыв доверия к «Спутнику V». «Готовится сценарий информационной атаки на “Спутник V”, в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о “неэффективности и опасности вакцины” инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», — говорилось в сообщениях информационных агентств ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

«Спутник V» зарегистрирован в 51 стране мира.

В настоящее время заявку на регистрацию препарата рассматривает регулятор ЕС. В начале марта США обвинили Россию в информационной кампании против вакцин Pfizer и Moderna. Вашингтон пообещал «бороться с дезинформацией, используя все средства».

В Мексике с начала пандемии коронавирусом заболели 2,2 млн человек. Умерли почти 196 тыс. мексиканцев с диагностированным COVID-19.

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