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02:16 (мск), источник: ТАСС

Экс-сотрудники банка «БФГ-кредит» осуждены в Москве за растрату 750 млн рублей

МОСКВА. /ТАСС/. Бывшие операционисты банка «БФГ-кредит» Елена Онищенко и Мария Гречишникова осуждены в Москве по делу о растрате порядка 750 млн рублей у кредитного учреждения. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

«Сегодня суд приговорил Онищенко и Гречишникову к четырем годам колонии каждую с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы, рассмотревшего уголовное дело в отношении экс-сотрудников «БФГ-кредита», подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере») и были взяты под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

По данным другого источника ТАСС, в отношении осужденных расследуется другое уголовное дело о хищении почти 3 млрд рублей у банка.
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«Во втором эпизоде речь идет о компании “Новая мануфактура” с номинальным директором, не имеющей активы и на которую, по данным следствия, фигурантами было выведено 2,9 млрд рублей в виде необеспеченных займов», — сказал источник.

Таким образом, бывшие операционисты «БФГ-кредит» стали первыми фигурантами дела о многомиллиардном хищении в банке. В СК ранее сообщали, что в международном розыске в рамках расследования уголовного дела находятся владельцы и руководители банка Юрий Глоцер, который получил политубежище на Украине и был исключен из разыскного списка Интерпола, и Евгений Мафцир, скрывшийся от следствия. По данным следствия, они являются организаторами преступления, после выявления которого скрылись за границей. Бывший председатель правления банка Павел Дойнов задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции.

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В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий в конце прошлого года был задержан бывший заместитель председателя правления банка «БФГ-кредит» Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Ему предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения. Сумма растраты по его делу составляет почти 13 млрд рублей.

Дело о растрате

Дело о растрате в «БФГ-кредите» расследует Главное следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014—2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов. Сумма ущерба по объединенным делам о хищении у банка может достигать порядка 30 млрд рублей.

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