18 марта, источник: ТАСС
Минобороны Турции сообщило об обстреле своей территории с сирийской стороны
ТАСС, 18 марта. Министерство национальной обороны Турции в четверг сообщило об обстреле провинции Килис со стороны Сирии.
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«Ракеты, район запуска которых был определен как территория Сирии, упали на пустые земли в Килисе. Наши граждане в результате инцидента не пострадали», — говорится в заявлении ведомства в Twitter. Уточняется, что российская сторона уведомлена об обстреле, а турецкая армия открыла огонь по точкам, из которых вылетели ракеты.
Минобороны также сообщило, что турецкие войска, размещенные в регионе, были проинформированы об обстреле и следят за развитием событий.
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