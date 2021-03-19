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06:09 (мск), источник: РБК

Задержанный в США из-за кибератаки на Tesla россиянин признал вину

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщил Минюст США. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания.

Россиянин «признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру, планируется, что приговор будет вынесен 10 мая», уточняется в сообщении Минюста.

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.

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22 августа Крючкова задержали в Лос-Анджелесе. На заседании суда в конце прошлого года Крючков утверждал, что не виновен. Родственники и знакомые Крючкова рассказывали, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал.

В ноябре прошлого года суд в США приговорил 36-летнего россиянина Александра Бровко к восьми годам тюрьмы за кражу личных данных и финансовое мошенничество в интернете, которое привело к ущербу в размере $100 млн. Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников. Бровко признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств.

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