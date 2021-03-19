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06:31 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о задержании в Софии подозреваемых в шпионаже в пользу России

Несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России были задержаны в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение BNT со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Точное число задержанных не называется. По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.

По данным источников телеканала телеканала «bTV Новините», операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Они проверяли документы у выезжающих из Софии по трассе «Тракия» по направлению к городу Пловдиву. По предварительным данным, одного из подозреваемых задержали именно на этой дороге.

Телеканал NOVA передавал, что речь идет о группе болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. Источники издания «24 часа» также сообщили, что задержанные не являются россиянами.

Власти пока не подтвердили задержание подозреваемых в шпионаже.

В феврале прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину обвинение в шпионаже в пользу России. В ведомстве сообщили, что он несколько лет передавал данные российскому дипломату за денежное вознаграждение. Издание SVT уточняло, что передаваемая информация касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где мужчина работал консультантом.

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