СМИ узнали о задержании в Софии подозреваемых в шпионаже в пользу России

Точное число задержанных не называется. По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.
По данным источников телеканала телеканала «bTV Новините», операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Они проверяли документы у выезжающих из Софии по трассе «Тракия» по направлению к городу Пловдиву. По предварительным данным, одного из подозреваемых задержали именно на этой дороге.
Телеканал NOVA передавал, что речь идет о группе болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. Источники издания «24 часа» также сообщили, что задержанные не являются россиянами.
Власти пока не подтвердили задержание подозреваемых в шпионаже.
В феврале прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину обвинение в шпионаже в пользу России. В ведомстве сообщили, что он несколько лет передавал данные российскому дипломату за денежное вознаграждение. Издание SVT уточняло, что передаваемая информация касалась компаний Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье, где мужчина работал консультантом.