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09:01 (мск), источник: Известия

В Забайкалье возбудили два дела из-за махинаций с госконтрактами

Следователи Забайкальского края возбудили два уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий при заключении госконтрактов на сумму более 2 млрд рублей. Об этом в пятницу, 19 марта, пишет региональное управление Следственного комитета РФ.

Источник: Известия

Первое дело возбуждено после того, как в декабре 2020 года губернатор Забайкалья ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара.

В рамках необходимости ремонта объекта был заключен госконтракт на общую сумму более 2 млрд рублей, в который неправомерно был также включен ремонт здания аэропорта. Фирма-исполнитель получила аванс в размере 612 млн рублей.
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По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, а также ГКУ «Служба единого заказчика» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.

Еще один следственный процесс касается заключения госконтракта на строительство пожарных депо. В 2020 году Забайкальскому краю в соответствии с указом президента России было выделено 200 млн рублей для ликвидации последствий природных пожаров. На эти средства предполагалось в том числе возвести пожарные депо в трех районах края — Оловяннинском, Балейском и Ононском.

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В октябре был проведен аукцион. Застройщик был готов приобрести и смонтировать здания пожарных депо за 91 млн рублей. Однако контракт расторгли по инициативе должностных лиц департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края. По данным следствия, они воспользовались режимом повышенной готовности, опустив ряд юридических аспектов, и заключили госконтракт на строительство депо с другой фирмой, увеличив при этом его сумму до 124 млн рублей. Ущерб от действий чиновников следователи оценивают в 32,8 млн рублей.

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

2 марта стало известно, что суд приговорил бывшего замглавы управления Минобороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6,5 годам колонии за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в 368 млн рублей.

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