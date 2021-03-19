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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Спутник США взорвался в космосе

Недействующий метеорологический спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США, известный как NOAA-17, взорвался в космосе, сообщает в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.

Источник: Courtesy of NASA / @noaaphotolib / Flickr

Инцидент произошел 10 марта. Согласно 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, в настоящее время на околоземной орбите отслеживается 16 обломков космического аппарата. Причины случившегося не сообщаются. Известно, что инцидент не вызван столкновением с другим космическим объектом.

В марте издание ArsTechnica сообщило, что американская компания SpaceX почти достигла своей основной цели, заключающейся в десятикратном использовании первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9.

NOAA-17 производства компании Lockheed Martin запущен в космос в июне 2002 года. Плановый срок службы спутника — два года. Деактивация космического аппарата произошла в апреле 2013 года. В космосе NOAA-17 работал на высотах 800−817 километров.

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