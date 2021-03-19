Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

«РИА Новости»: российская подлодка, которую ищет НАТО, не теряла связь с командованием

Российское командование не теряло связь с подлодкой Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которую уже неделю ищут Противолодочные силы НАТО, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Накануне издание News Israel сообщило, что российская дизель-электрическая субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, что вызвало озабоченность ВМС США. Были развернуты поиски подлодки.

Источник: РИА "Новости"

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»… Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», — сказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что уровень скрытности российской субмарины превысил немалые возможности НАТО в Средиземном море.

Новость
Как выглядит заброшенная советская подлодка изнутри

«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — отметил источник.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сегодня сообщил, что на боевом дежурстве в море сейчас находятся все шесть подводных лодок флота.

Как сообщало News Israel, беспокойство США вызвала способность российской подлодки собирать конфиденциальную информацию. Подлодку искали у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. США привлекли к поискам союзников.

Отметим, что сегодня, 18 марта, в Черном море более 2,4 тыс. военных из восьми стран — Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции — с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 («Морской щит-21»).

 История получила продолжение: Путин вызвал на дуэль Байдена
Байден считает Путина «убийцей»
В Кремле оценили возможные форматы диалога Путина и Байдена
Дания переименовала Белоруссию из-за России
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Бывший посол заявил о «конце эпохи» в отношениях России и США
Как закон о валежнике обернулся уголовными делами
Путин сформировал свою квоту членов ЦИК. В нее вошла Памфилова
Gnezdo.ru
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина
Авто
Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Volvo XC40 – выбираем премиум SUV Какую машину выбрать, если хочется кроссовер престижного бренда и полный привод, но не нужны большие габариты?
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями У актеров родился сын
Леди
Софья Эрнст в «цветочном» платье украсила обложку журнала Актриса снялась для издания
Новости партнеров
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Медицина на дне. Силовики заинтересовались делами правительства Хакасии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь