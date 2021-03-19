«РИА Новости»: российская подлодка, которую ищет НАТО, не теряла связь с командованием

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону»… Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростовом-на-Дону», — сказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что уровень скрытности российской субмарины превысил немалые возможности НАТО в Средиземном море.
«Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — отметил источник.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сегодня сообщил, что на боевом дежурстве в море сейчас находятся все шесть подводных лодок флота.
Как сообщало News Israel, беспокойство США вызвала способность российской подлодки собирать конфиденциальную информацию. Подлодку искали у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. США привлекли к поискам союзников.
Отметим, что сегодня, 18 марта, в Черном море более 2,4 тыс. военных из восьми стран — Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции — с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 («Морской щит-21»).