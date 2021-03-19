17:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
ООН: в Южной Азии более 200 тыс. детей и матерей умерли из-за отсутствия медицинской помощи во время пандемии
Рост нагрузки на системы здравоохранения
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Согласно данным организации,
Больше всего от отсутствия своевременного доступа к медицинской помощи пострадали женщины, дети и подростки.
Всего в странах Южной Азии было зарегистрировано 13 млн случаев заболевания Covid-19, умерли от этой инфекции 186 тыс. человек.
Во многих странах региона во время пандемии вводились жесткие карантинные меры, приостанавливались многие программы вакцинации от других болезней, рассчитанные в том числе и на детей.
В докладе ООН говорится, что смерти 228 тысяч детей младше 5 лет могли быть связаны с отсутствием вакцинации или своевременной медицинской помощи.
Значительнее всего детская смертность в 2020 году выросла в Индии — на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. В