04:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Рядом с Рейкьявиком начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль
Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось на
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Извержение началось в 20:45 по местному времени на полуострове Рейкьянес примерно в 30 км от Рейкьявика, сообщило метеорологическое управление страны.
На данном этапе извержение считается небольшим, потоки лавы незначительные. Лава медленно течет на
«Я вижу светящееся красное небо из своего окна», — сказала агентству Рейтер Раннвейг Гудмундсдоттир, жительница города Гриндавик, находящегося в 8 км от вулкана. «Здесь все садятся в машины, чтобы подъехать туда», — добавила она.
Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей Гриндавика или критически важной инфраструктуры, сообщило метеорологическое управление. Тем не менее, метеорологи предупреждают население об грозе оползней.
Количество выбросов в настоящее время оценивается. Прогноз погоды предполагает сильный ветер и осадки, что снизит влияние возможного загрязнения.
Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования местности. С его борта были сделаны первые фото, на которых лава спускается вниз после извержения.
По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.
Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от Фаградальсфьядля за несколько часов до этого. В четверг утром в регионе было около 400 землетрясений, отмечает
За последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений, пишет Рейтер. Это много — по сравнению с 1−3 тысячами землетрясений, регистрируемых ежегодно с 2014 года.
Исландия часто испытывает подземные толчки, поскольку расположена между двумя тектоническими плитами.
В 2010 году
Ожидается, что извержение Фаградальсфьядля не приведет к выбросу большого количества пепла, поэтому в этот раз авиасообщение не должно пострадать.
Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Исландии призвал избегать шоссе, которое связывает Рейкьявик с аэропортом и проходит у подножья горы.
Фаградальсфьядль — гора вулканического происхождения на