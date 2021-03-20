Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 мартаМеждународный День счастья, вторжение в Ирак, зариновая атака в Японии и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
11Барселона во время гражданской войны в Испании
15:35 (мск), источник: ТАСС

Магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 6,9

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Магнитуда произошедшего в субботу на северо-востоке Японии землетрясения составила 6,9, а не 7,2, как указывалось изначально. Такие уточненные данные приводит Национальное метеорологическое управление Японии.

Сейсмологи также предупреждают об угрозе повторных толчков в том же районе в течение следующей недели.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение, по данным агентства Kyodo, не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС «Фукусима-1». Также было временно приостановлено движение скоростных экспрессов «синкансэн».

Вместе с тем сообщается об одном пострадавшем от землетрясения, разрушений на данный момент не зафиксировано. В посольство РФ в Токио не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Россия хочет улучшить организацию встреч «нормандской четвёрки»
Дерипаска назвал решение по ставке атакой на доходы граждан
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
Суд арестовал имущество и акции предприятия «Мотор Сич»
Пашинян выступил за открытие коммуникаций с Азербайджаном
Появилась новая гипотеза о том, как выглядел Шекспир
Gnezdo.ru
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
5 верных признаков, что у вас в роду были дворяне
"Спящие" банковские вклады могут озолотить россиян
Hi-Tech
WhatsApp и Instagram упали по всему миру Похоже, у Facebook проблемы с серверами
Горячие темы на Авто
Вопрос --(короткий ) 337
Как-то так. (№2) 295
"Не понял 3". Точка. Можно и так тему назвать... Задумчевая... 228
У кого есть любовница? 188
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
Певица Алекса сообщила о беременности Экс-подруга Тимати скоро впервые станет мамой
Леди
Прохор Шаляпин закрутил роман с богатой внучкой Гурченко Новое увлечение артиста?
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь