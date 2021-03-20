15:35 (мск), источник: ТАСС
Магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 6,9
ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Магнитуда произошедшего в субботу на
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Сейсмологи также предупреждают об угрозе повторных толчков в том же районе в течение следующей недели.
Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение, по данным агентства Kyodo, не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС «Фукусима-1». Также было временно приостановлено движение скоростных экспрессов «синкансэн».
Вместе с тем сообщается об одном пострадавшем от землетрясения, разрушений на данный момент не зафиксировано. В посольство РФ в Токио не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Сильные подземные толчки ощущались в ряде