В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA

В Венесуэле на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт. Об этом в Twitter сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами.
Инцидент произошел в субботу около 16:35 (23:35 мск 20 марта) на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании.
Как сообщает телеканал Telesur, очевидцы слышали два взрыва. В район происшествия были направлены силы службы безопасности, которые эвакуировали людей, проживающих рядом с пострадавшим участком трубы. Кроме того, на место теракта прибыли сотрудники PDVSA для устранения последствий аварии и восстано.
По словам Эль-Аиссами, президент Венесуэлы Николас Мадуро осведомлен об инциденте. Вице-премьер отметил, что информации о погибших или пострадавших в результате теракта пока что не поступало.
Это уже не первая террористическая атака на инфраструктуру PDVSA за последние месяцы. В конце января Мадуро сообщал, что в результате теракта был поврежден участок газопровода в восточной части страны.
При инциденте никто не пострадал, однако из-за утечки топлива возник крупный пожар. Его оперативно ликвидировали, а утечку газа остановили. Президент Венесуэлы утверждал, что организаторы нападения хотели нарушить поставки газа в стране.
Petroleos de Venezuela и вся государственная нефтегазовая отрасль Венесуэлы находятся под санкциями США. Вашингтон наложил ограничения на все компании, сотрудничающие с Каракосом, в том числе, на танкеры, которые вывозят нефть из страны. Белый дом также не признает режим Мадуро и прошедшие в декабре 2020-го парламентские выборы, на которых партия президента одержала победу.
В марте Соединенные Штаты сообщили, что санкции против Венесуэлы не принесли ожидаемых результатов, однако снимать их Вашингтон пока не планирует.