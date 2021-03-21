Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
11Барселона во время гражданской войны в Испании
08:28 (мск), источник: РБК

В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA

В результате взрывов на газопроводе крупнейшей государственной компании оказалась нарушена система поставки топлива, пострадавших и погибших нет. Это уже второй теракт в отношении PDVSA за последние два месяца.

В Венесуэле на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт. Об этом в Twitter сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Инцидент произошел в субботу около 16:35 (23:35 мск 20 марта) на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании.

Как сообщает телеканал Telesur, очевидцы слышали два взрыва. В район происшествия были направлены силы службы безопасности, которые эвакуировали людей, проживающих рядом с пострадавшим участком трубы. Кроме того, на место теракта прибыли сотрудники PDVSA для устранения последствий аварии и восстано.

По словам Эль-Аиссами, президент Венесуэлы Николас Мадуро осведомлен об инциденте. Вице-премьер отметил, что информации о погибших или пострадавших в результате теракта пока что не поступало.

Читайте также
В США заявили, что рассмотрят отмену санкций, если Мадуро покажет готовность к переговорам

Это уже не первая террористическая атака на инфраструктуру PDVSA за последние месяцы. В конце января Мадуро сообщал, что в результате теракта был поврежден участок газопровода в восточной части страны.

При инциденте никто не пострадал, однако из-за утечки топлива возник крупный пожар. Его оперативно ликвидировали, а утечку газа остановили. Президент Венесуэлы утверждал, что организаторы нападения хотели нарушить поставки газа в стране.

Petroleos de Venezuela и вся государственная нефтегазовая отрасль Венесуэлы находятся под санкциями США. Вашингтон наложил ограничения на все компании, сотрудничающие с Каракосом, в том числе, на танкеры, которые вывозят нефть из страны. Белый дом также не признает режим Мадуро и прошедшие в декабре 2020-го парламентские выборы, на которых партия президента одержала победу.

В марте Соединенные Штаты сообщили, что санкции против Венесуэлы не принесли ожидаемых результатов, однако снимать их Вашингтон пока не планирует.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Посол РФ счел отношения Москвы и Лондона «практически мертвыми»
Аналитики сочли, что рубль может побить годовой рекорд падения
Болгария пригрозила объявить дипломатов РФ персонами нон грата
Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды
Экс-министр США заявил о худшей за 40 лет экономической политике
В центре Флоренции появилась гигантская оптическая иллюзия
Ряд шведских компаний заявили о готовности выпускать «Спутник V»
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Горячие темы на Авто
Вопрос --(короткий ) 419
У кого есть любовница? 188
по текиле? политическое. 176
Совесть у вас есть? 137
Новости партнеров
Доброта и соучастие становятся новой этикой России – почему Путин только за
Путин вновь удивил всех своим здоровьем – в минус 20 и без шапки
Путин верит в волонтеров – они уже заслужили говорить от имени людей
Маск по-русски признался в большом уважении к Путину – вот бы поговорили
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 780
Картинки по вторникам. 541
Про чистюля и грязнуль 535
Забавные картинки 529
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь