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13:37 (мск), источник: Daily Storm

Испания выдала России экс-чиновника из Чувашии и наркоконтрабандиста из Эквадора

В сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского бюро Интерпола они будут доставлены в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Власти Испании выдали России бывшего директора управления дорог из Чувашии Сергея Гаврилова, осужденного на родине за хищение более 120 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры. Также в Россию будет экстрадирован гражданин Эквадора Кортес Кинонес Франсиско Шавье, который обвиняется в РФ в контрабанде наркотиков.

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«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — сообщили в надзорном ведомстве.

Гаврилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд Чебоксар в 2015 году признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, отметили в Генпрокуратуре.

Согласно приговору суда, в мае 2012 года Гаврилов, занимая должность начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород —Уфа Федерального дорожного агентства» содействовал хищению средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11,5 миллиона рублей, владельцем 100% акций которого является Чувашская Республика. «Эти деньги он получил в качестве “отката” за фальсификацию аукциона на право заключения госконтракта», — уточнили в надзорном ведомстве.

С апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил государственные контракты с рядом компаний на ремонт находящихся в ведении ФКУ «Упрдор «Волга» автомобильных дорог на сумму более 106,6 миллиона рублей.

В настоящее время в суде находится еще одно уголовное дело по обвинению Гаврилова, где фигурирует сумма ущерба около четырех миллоинов рублей, добавили в Генпрокуратуре.

Гаврилов был объявлен в международной розыск в январе 2016 года. В мае 2019-го он был задержан на территории Испании. Генпрокуратура РФ направила запрос о его экстрадиции. В октябре 2020 года постановлением Совета Министров Испании принято решение о его выдаче России.

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Также зарубежные коллеги по запросу Генпрокуратуры РФ выдали для привлечения к уголовной ответственности гражданина Эквадора Шавье.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами а, б части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере) и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года гражданин Эквадора совместно с другими лицами на теплоходе Baltic Autumn, следовавшем из порта Гуаякиль Республики Эквадор в Санкт-Петербург, переместили через таможенную границу семь килограмм кокаина. Впоследствии наркотическое средство было сбыто на территории Северной столицы.

После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года эквадорец был задержан в Испании.

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В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Гаврилов и Шавье будут доставлены в Москву.

13 февраля стало известно, что в Италию из России экстрадировали участника мафиозной организации Вячеслава Бану, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей за перевозку и парковку. По версии следователей, Бану входил в преступную транснациональную группу, которая обложила данью таксистов и молдавскую транспортную компанию в Венеции.

Суд Венеции в ноябре 2013 года объявил итальянского мафиози в розыск, а в 2018-м был выдан европейский ордер на его арест. Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) было поручено осуществить передачу указанного лица. В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.

Дмитрий Кузнецов

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