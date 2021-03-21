13:37 (мск), источник: Daily Storm
Испания выдала России экс-чиновника из Чувашии и наркоконтрабандиста из Эквадора
В сопровождении сотрудников ФСИН РФ и российского бюро Интерпола они будут доставлены в Москву.
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Власти Испании выдали России бывшего директора управления дорог из Чувашии Сергея Гаврилова, осужденного на родине за хищение более 120 миллионов рублей. Об этом сообщила
«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — сообщили в надзорном ведомстве.
Гаврилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд Чебоксар в 2015 году признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, отметили в Генпрокуратуре.
Согласно приговору суда, в мае 2012 года Гаврилов, занимая должность начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород —Уфа Федерального дорожного агентства» содействовал хищению средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11,5 миллиона рублей, владельцем 100% акций которого является Чувашская Республика. «Эти деньги он получил в качестве “отката” за фальсификацию аукциона на право заключения госконтракта», — уточнили в надзорном ведомстве.
В настоящее время в суде находится еще одно уголовное дело по обвинению Гаврилова, где фигурирует сумма ущерба около четырех миллоинов рублей, добавили в Генпрокуратуре.
Гаврилов был объявлен в международной розыск в январе 2016 года. В мае 2019-го он был задержан на территории Испании. Генпрокуратура РФ направила запрос о его экстрадиции. В октябре 2020 года постановлением Совета Министров Испании принято решение о его выдаче России.
Также зарубежные коллеги по запросу Генпрокуратуры РФ выдали для привлечения к уголовной ответственности гражданина Эквадора Шавье.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами а, б части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере) и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в
После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года эквадорец был задержан в Испании.
В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Гаврилов и Шавье будут доставлены в Москву.
13 февраля стало известно, что в Италию из России экстрадировали участника мафиозной организации Вячеслава Бану, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей за перевозку и парковку. По версии следователей, Бану входил в преступную транснациональную группу, которая обложила данью таксистов и молдавскую транспортную компанию в Венеции.
Суд Венеции в ноябре 2013 года объявил итальянского мафиози в розыск, а в 2018-м был выдан европейский ордер на его арест. Решение Генпрокуратуры России о выдаче Бану вступило в законную силу, в связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) было поручено осуществить передачу указанного лица. В сопровождении спецконвоя при соблюдении мер безопасности обвиняемый отправлен в Италию.
Дмитрий Кузнецов