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20:32 (мск), источник: РБК

Следствие сочло взятками Mercedes и часы Breguet пензенского губернатора

Следствие полагает, что главы фармкомпаний дарили часы и автомобиль губернатору за оказываемую помощь. По данным источников, стоимость часов Breguet составила 5,7 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, за оказываемую помощь компании «Фармация» председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d, сообщил источник РБК в СК России.

Также 24 августа Шпигель совместно с генеральным директором ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передал в качестве взятки губернатору Белозерцеву 20 млн руб., сообщил собеседник РБК. Кроме того, по его данным, 16 сентября 2020-го по случаю избрания на новый срок губернатором Пензенской области Шпигель приобрел для Белозерцева наручные часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

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О том, что автомобиль и часы, полученные Белозерцевым в подарок, следствие расценило как взятку, также сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

О задержании Белозерцева и Шпигеля стало известно утром 21 марта. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. Предположительно, губернатор получил их за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств. Следственные мероприятия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, говорил источник РБК. Они, согласно данным СПАРК, являются совладельцами нескольких коммерческих компаний.

Белозерцева выбрали губернатором Пензенской области в 2015 году, тогда он набрал 86,04% голосов. В сентябре прошлого года его переизбрали на второй срок.

Группа компаний «Биотэк» была основана Борисом Шпигелем в 1991 году. Он оставался ее президентом до 2003 года, когда был избран в Совет Федерации и передал акции «Биотэка» своей жене Евгении Шпигель. По данным СПАРК, сейчас она основной бенефициар ООО «Биотэк» — ей принадлежит напрямую 77% в уставном капитале компании, еще 23% — через МФПДК «Биотэк». Сам Шпигель — председатель совета директоров компании. Как следует из сообщений «Биотэка», в 2020 году компания заняла третье место среди фармдистрибуторов в бюджетном сегменте.

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