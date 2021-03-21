22:13 (мск), источник: Коммерсантъ
В суде послушают Лободу
Российское авторское общество (РАО) подало в 2019 году иск к McDonald`s на 260 тыс. руб.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как узнал «Ъ», РАО подало иск к McDonald`s
Дело в том, что в одном из ресторанов сети проверяющий РАО услышал песню Лободы, которой не было в каталоге поставщика музыки для McDonald`s ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС), рассказал «Ъ» зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. В этом споре он представляет интересы компании УМС, привлеченной по делу в качестве третьей стороны. В McDonald`s «Ъ» заявили, что используют музыкальное сопровождение в соответствии с законодательством. В РАО не ответили на запрос.
РАО — аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.
В этой связи пришлось внимательно изучать видеозапись РАО на предмет того, «откуда вдруг взялась Лобода», рассказал он. «Я пришел к выводу, что она играла из наушников девушки, которая сидела рядом с агентом РАО, во всяком случае, она попала на видео, когда уходила из ресторана», — отметил господин Семенов.
В прошлом году суд назначил фоноскопическую экспертизу видеозаписи, которая должна определить, из какого источника звучала песня Лободы и еще один трек, говорит эксперт.
РАО и Всемирная организация интеллектуальной собственности регулярно проводят проверку по нарушениям исключительных прав при воспроизведении музыки в общественных местах, отмечает советник по праву интеллектуальной собственности и медиации юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. По таким искам требуется достоверно установить, что имело место быть именно публичное воспроизведение музыки и кем именно, говорит эксперт.
«Запрет действует на публичное исполнение музыкальных произведений в коммерческих целях, в то же время свободное воспроизведение произведений в личных целях допускается», — объясняет эксперт.
Поэтому при рассмотрении данного дела, по ее мнению, важны заключение эксперта и расшифровка предоставленных доказательств. «Ведь если посетитель лично включил свою колонку или наушники с музыкой, то в его действиях отсутствует коммерческая цель», — заключает госпожа Никитова.
Юлия Тишина, Анна Афанасьева, Никита Шуренков