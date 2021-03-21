Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 мартаПатент на саксофон, закрытие тюрьмы Алькатрас, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
12В Москве побит исторический рекорд тепла
22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В суде послушают Лободу

Российское авторское общество (РАО) подало в 2019 году иск к McDonald`s на 260 тыс. руб. из-за того, что в наушниках одной из посетительниц играла песня Лободы. Чтобы выяснить, было ли нарушение, проводится судебная экспертиза. Сейчас по законодательству запрет действует только на публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, говорят эксперты. Если же посетитель включил ее только для себя, нарушений в действиях ресторана быть не может.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как узнал «Ъ», РАО подало иск к McDonald`s из-за того, что у посетительницы ресторана в наушниках играла песня Лободы. Иск к ООО «Макдоналдс» на 260 тыс. руб. РАО подало в июне 2019 года, и ближайшее заседание по нему назначено на 19 апреля, следует из картотеки арбитражных дел.

Дело в том, что в одном из ресторанов сети проверяющий РАО услышал песню Лободы, которой не было в каталоге поставщика музыки для McDonald`s ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС), рассказал «Ъ» зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. В этом споре он представляет интересы компании УМС, привлеченной по делу в качестве третьей стороны. В McDonald`s «Ъ» заявили, что используют музыкальное сопровождение в соответствии с законодательством. В РАО не ответили на запрос.

РАО — аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.

Каталог УМС полностью состоит из иностранной музыки, которая воспроизводится в McDonald`s по лицензии исполнителей, отметил господин Семенов.

В этой связи пришлось внимательно изучать видеозапись РАО на предмет того, «откуда вдруг взялась Лобода», рассказал он. «Я пришел к выводу, что она играла из наушников девушки, которая сидела рядом с агентом РАО, во всяком случае, она попала на видео, когда уходила из ресторана», — отметил господин Семенов.

В прошлом году суд назначил фоноскопическую экспертизу видеозаписи, которая должна определить, из какого источника звучала песня Лободы и еще один трек, говорит эксперт.

Из материалов дела также следует, что в ходе экспертизы видеозапись будет изучаться на наличие признаков монтажа. Экспертиза, по словам Анатолия Семенова, еще не завершена.

РАО и Всемирная организация интеллектуальной собственности регулярно проводят проверку по нарушениям исключительных прав при воспроизведении музыки в общественных местах, отмечает советник по праву интеллектуальной собственности и медиации юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. По таким искам требуется достоверно установить, что имело место быть именно публичное воспроизведение музыки и кем именно, говорит эксперт.

Так, например, воспроизведение в специальных закрытых помещениях ресторана, по ее словам, не является нарушением в силу того, что туда не может получить доступ любой посетитель.

«Запрет действует на публичное исполнение музыкальных произведений в коммерческих целях, в то же время свободное воспроизведение произведений в личных целях допускается», — объясняет эксперт.

Поэтому при рассмотрении данного дела, по ее мнению, важны заключение эксперта и расшифровка предоставленных доказательств. «Ведь если посетитель лично включил свою колонку или наушники с музыкой, то в его действиях отсутствует коммерческая цель», — заключает госпожа Никитова.

Юлия Тишина, Анна Афанасьева, Никита Шуренков

Во время загрузки произошла ошибка.
 История получила продолжение: Путин вызвал на дуэль Байдена
Байден считает Путина «убийцей»
Киев не согласен на новые предложения Москвы по Донбассу
СМИ: у пензенского губернатора нашли полмиллиарда рублей
Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири (видео)
Трамп создаст собственную соцсеть
В цирке Казани слоны подрались во время представления
На Кубе упал и взорвался метеорит (видео)
Порошенко назвали организатором беспорядков в Киеве
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Горячие темы на Авто
Вопрос --(короткий ) 421
У кого есть любовница? 188
по текиле? политическое. 176
А с понедельника... 149
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Gnezdo.ru
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Пророчества Мессинга о России сбываются
Леди
Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович Артисты вместе посетили закрытую вечеринку
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Боль в лопатке сигнализирует о смертельной болезни
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Самые востребованные модели всех времен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь