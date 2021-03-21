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21 марта, источник: Коммерсантъ

В Дагестане сошедшая лавина заблокировала дороги к 9 селам

Девять сел остались отрезанными от дорог из-за схода лавины, сообщило ГУ МЧС по региону. В заблокированных селах проживают почти 4 тыс. человек. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Источник: РИА "Новости"

«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Расчистку дороги планируется начать завтра утром, 22 утром.

Сегодня утром, 21 марта, ГУ МЧС по регионе предупредило жителей региона о возможном сходе лавин.

«В период с 18:00 21 марта по 18:00 22 марта 2021 года в горах Республики Дагестан лавиноопасно. Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки», — говорится в сообщении.

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