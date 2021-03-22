В «Северном потоке» отстегнули «золотые парашюты»

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Гипрокислород» (инжиниринговая компания, занимающаяся кислородным производством для металлургических предприятий и азотно-кислородным производством для нефтеперерабатывающих заводов) Александра Бехера СУ СКР по Северному округу Москвы возбудило 22 октября 2020 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Бехер в конце января 2019 года разработал преступный план по хищению денежных средств АО «Гипрокислород» из фонда заработной платы, сформированного из бюджетных средств, выделяемых для реализации межгосударственного проекта «Северный поток-2».
С этой целью господин Бехер, по версии следствия, с конца января по конец мая 2019 года составил подложные дополнительные соглашения с 47 сотрудниками организации, согласно которым в случае их увольнения под тем или иным предлогом им должно быть выплачено по 6 ежемесячных зарплат к имеющимся гарантиям и компенсациям, что составляло в общей сложности 67 млн руб.
Основанием для уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы директора по претензионно-правовой работе АО «Гипрокислород». По версии заявителя, в мае 2020 года, когда в должность нового гендиректора организации вступил Дмитрий Козлов, руководитель отдела кадров доложила тому, что получила от Александра Бехера папку с допсоглашениями о необходимости выплатить 47 работникам, от топ-менеджеров до водителя и секретаря, так называемые «золотые парашюты» в случае увольнения. Причем это произошло в последний день работы господина Бехера на предприятии.
В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее в личных делах сотрудников таких соглашений не было, и они никаким образом с точки зрения финансов не оформлялись. Кроме того, по версии следствия, «золотые парашюты» противоречили уставу организации. Также выяснилось, что значительная часть допсоглашений о выплатах была датирована ноябрем 2018 года, а в указанные в документах даты многих из сотрудников, которым выписали «золотые парашюты», как и самого господина Бехера, не было на предприятии. Помимо этого оказалось, что подобные вознаграждения не предусмотрены нормативными актами акционерного общества, и за все время его существования никому не выплачивались.
По версии следствия, в случае выплаты денежных средств по допсоглашениям ущерб АО составил бы 67 млн руб., притом что организация на тот момент имела убытки на 59 млн руб.
В результате следствие пришло к выводу, что господин Бехер, будучи гендиректором, не мог не знать о финансовом положении предприятия и негативных последствиях своих действий. Кроме того, в распоряжении следствия оказались видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие факт того, что все уволенные сотрудники побывали у господина Бехера в кабинете в последний день его работы в должности гендиректора, получив «добро» на получение «золотых парашютов».
Следует отметить, что из 47 бывших работников АО «Гипрокислорода» только 10 человек обращались в различные суды Москвы, чтобы взыскать с АО выплаты по допсоглашениям на 21,2 млн руб., однако им было отказано из-за того, что подобные вознаграждения не предусмотрены.
По версии защиты Бехера, который себе «золотой парашют» не выписывал, обвинение бывшему гендиректору предъявлено необоснованно, и опирается на не доказанные следствием данные.
В частности, по словам одного из его адвокатов Сергея Ахундзянова, заявитель в лице директора по правовым вопросам АО «Гипрокислорода» сообщил правоохранителям, что для выплаты денежных средств могли быть использованы бюджетные средства для реализации проекта «Северный поток-2».
Однако, как пояснил господин Ахундзянов, это не соответствует действительности, так как проект финансируется частными инвесторами, а не из бюджета, на что защита указывала в судах первой и второй инстанции. И доказательств того, что Александр Бехер действовал из «корыстных побуждений и единого преступного умысла со своими подчиненными», следствием суду не было представлено. По мнению защиты, заключение господина Бехера под стражу противоречит нормам УПК, однако Савеловский райсуд эти доводы счел неубедительными.