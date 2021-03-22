«Ведомости» узнали о предложении Минфина ужесточить требования к пиву

В Минфине изданию подтвердили эту информацию и сообщили, что эти изменения сейчас оценивает Минэкономразвития. После согласования с этим и другими ведомствами проект поправок будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Сейчас в России разрешено заменять зерном только 20% солода, однако в 2022 году вступит в силу технический регламент, который разрешит заменять половину солода.
Как сообщают «Ведомости», небольшие и средние пивоваренные компании были против увеличения доли солода, которую можно заменять зерном. Их поддерживали Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров (СРП) и другие организации и ведомства.
Председатель совета СРП Даниил Бриман считает, что вступающий в силу в 2022 году техрегламент ударит по небольшим производствам — они все равно будут сохранять высокое содержание солода и будут нести большие затраты. Крупные же компании могут снизить содержание солода, себестоимость и розничную цену массового продукта, полагает он.
Совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский указал на то, что солод — самый дорогой ингредиент, он составляет около 30% себестоимости пива. Небольшим компаниям принципиально сохранить рецептуру, так как она является их преимуществом, и у них меньше возможностей конкурировать с большими компаниями по стоимости, подчеркнул он.
Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа «Балтики» Ирина Федорова в свою очередь напомнила, что условия техрегламента отражают международную практику и отметила, что в странах, где доля солода регулируется, она в среднем составляет 50−60%.