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15:12 (мск), источник: RTVi

С 1 февраля в Мьянме убито 250 и арестовано 2 665 человек

Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме (AAPP) заявляет, что с момента госпереворота (1 февраля) в стране было убито 250 и заключено под стражу 2 665 человек. Об этом 22 марта правозащитники сообщают на странице организации в твиттере.

Источник: Reuters

После силового захвата власти военными в стране началось противостояние и столкновения между силовиками и протестующими.

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Демонстранты требуют освободить государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президента Вин Мьина. Военные арестовали их 1 февраля, в день переворота.

Кроме того, граждане Мьянмы требуют отменить чрезвычайное положение, которое силовики ввели до 1 февраля 2022 года. Для привлечения внимание СМИ и мировой общественности к проблеме граждане республики проводят кампанию неповиновения действующему руководству, включая забастовки.

20 марта Палата представителей США приняла резолюцию, которая осуждает госпереворот в стране и рекомендует президенту США Джозефу Байдену ввести санкции против военных властей Мьянмы.

15 марта агентству AP, со ссылкой на доклад ООН, стало известно, что число убитых демонстрантов после захвата военными власти в Мьянме возросло до 138 человек.

Следите за развитием темы Военный переворот в Мьянме
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