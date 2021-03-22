С 1 февраля в Мьянме убито 250 и арестовано 2 665 человек

После силового захвата власти военными в стране началось противостояние и столкновения между силовиками и протестующими.
Демонстранты требуют освободить государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президента Вин Мьина. Военные арестовали их 1 февраля, в день переворота.
Кроме того, граждане Мьянмы требуют отменить чрезвычайное положение, которое силовики ввели до 1 февраля 2022 года. Для привлечения внимание СМИ и мировой общественности к проблеме граждане республики проводят кампанию неповиновения действующему руководству, включая забастовки.
20 марта Палата представителей США приняла резолюцию, которая осуждает госпереворот в стране и рекомендует президенту США Джозефу Байдену ввести санкции против военных властей Мьянмы.
15 марта агентству AP, со ссылкой на доклад ООН, стало известно, что число убитых демонстрантов после захвата военными власти в Мьянме возросло до 138 человек.