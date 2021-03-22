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13:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

Пензенского губернатора арестовали по делу о взятках на 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали по делу о получении взяток на 31 млн рублей. Глава региона не признаёт вину, но если её удастся доказать, чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

Об аресте Белозерцева ходатайствовал Следственный комитет (СК). Судья поддержал его позицию. Губернатор проведёт в СИЗО как минимум два месяца.

О задержании пензенского губернатора Ивана Белозерцева и бывшего сенатора, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля стало известно утром 21 марта. Обыски прошли дома и в рабочем кабинете Белозерцева, а также у его сыновей.

Всего фигурантами дела на этот момент стали шесть человек, всех их задержали силовики.

Белозерцева доставили в московский изолятор для проведения следственных действий. Он отказался признать вину в том, что брал взятки от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» Антона Колоскова на сумму более 31 млн рублей.

Сам Шпигель также не сознался в даче взятки.

Дело Белозерова и реакция

По данным следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов Breguet стоимостью 5,75 млн рублей, автомобиля Mercedes-Benz и 20 млн рублей наличными в обмен на конкурентные преимущества для «Биотэка» Шпигеля и «Фармации» Колоскова при заключении госконтрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для региональных больниц. При обыске в квартире губернатора нашли ещё полмиллиарда рублей наличными и незарегистрированный пистолет, происхождение которых ещё предстоит установить.

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По словам источника «Коммерсанта», близкого к СК, силовики изучат всю финансово-хозяйственную деятельность Белозерцева с момента назначения главой Пензенской области в 2015 году. Счётная палата уже обнаружила в госучреждениях и ведомствах региона злоупотребления на 2,9 млрд рублей. Это может стать поводом для появления в деле губернатора эпизодов превышения и злоупотребления полномочиями, халатности и растраты, считает собеседник газеты.

В отношении Белозерцева возбудили дело об особо крупных взятках, максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет. При этом он пока остаётся губернатором Пензенской области, но в Кремле не исключили, что вскоре чиновник может лишиться своего поста. Задержание Белозерцева — «вопрос правовых органов и не администрации президента никоим образом», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин в курсе следственных действий.

«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий», — заявил Песков.

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