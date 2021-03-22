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16:30 (мск), источник: РБК

СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева

Следствие считает, что в единый день голосования в сентябре прошлого года были сфальсифицированы результаты на одном из участков. Тогда губернатором был переизбран Белозерцев, которого теперь подозревают в получении взятки.

Источник: РИА "Новости"

Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования в сентябре 2020 года бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте следственного управления СК по Пензенской области. Победу на этих выборах одержал Иван Белозерцев (он переизбирался на новый срок), которого утром 21 марта задержали по подозрению в получении взятки.

В единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы.

По данным следствия, председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования.

При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека, утверждает следствие.

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Впоследствии она вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее действиях, неверно подсчитала голоса, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, не явившихся на участок и не участвовавших в выборах, говорится в сообщении.

Следствие предъявило экс-главе УИК обвинение по статье о фальсификации итогов голосования, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

По итогам выборов победу одержал действующий глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке в 56,62%.

Накануне СК сообщил, что Белозерцев получил от главы фармхолдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн руб. Речь в том числе идет о 20 млн руб. наличными, автомобиле Mercedes Benz и часах Breguet, говорили источники РБК. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

Кроме Белозерцева, Шпигеля и Колоскова правоохранительные органы в воскресенье задержали супругу Шпигеля Евгению, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. Все фигуранты дела не признают свою вину. Ранее 22 марта Басманный суд арестовал Белозерцева на два месяца.

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