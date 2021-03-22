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16:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бристоль: протест против ограничения протестов закончился столкновениями. Фото

Протесты в английском городе Бристоль против нового законопроекта о полиции закончились насилием. Пострадали несколько полицейских. Публикуем фотографии беспорядков в центре старинного английского города.

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Участники акции под названием «Убить Билла» (Kill Bill — тут аналогия с английским словом bill (билль), что означает законопроект) разбили окна полицейского участка и подожгли несколько полицейских машин.

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Мэр Бристоля Марвин Ривз с упреком заметил, что «нанесение ущерба зданиям в центре нашего города и автомобилям, нападения на полицию лишь повысят вероятность того, что законопроект будет принят».

Законопроект о полиции, преступности и судебной системе — гигантский законодательный акт, содержащий предложения правительства о реформировании этих областей. Одна его часть посвящена изменениям в процедуре проведения протестов.

В настоящий момент, чтобы наложить какие-либо ограничения на проведение того или иного протеста, полиция должна доказать, что он представляет реальную угрозу общественному порядку, например, может привести к транспортному коллапсу или порче городского имущества и частной собственности.

Также полиция имеет право вносить изменения в маршрут протестной колонны в соответствии с другими мероприятиями, запланированными в городе во время шествия.

Решения такого рода обычно обговариваются с организаторами акции заранее.

Толпа окружила полицейский участок в центре Бристоля. В протестах приняли участие тысячи человек. | Источник: REUTERS

В новом законопроекте предлагается наделить полицию дополнительными полномочиями, которые дадут ей возможность определять время начала и окончания протестной акции, ограничивать уровень производимого шума, а также применять эти правила в том числе к одиночным пикетам, если, к примеру, пикетирующий использует мегафон.

За неподчинение правилам будет предусмотрен штраф в размере 2500 фунтов стерлингов (около 3500 долларов).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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