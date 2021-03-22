18:57 (мск), источник: Газета.Ру
В Конго от коронавируса скончался оппозиционный кандидат в президенты
Лидер оппозиции в Республике Конго
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В Республике Конго от коронавируса скончался лидер оппозиции 61-летний
Как сообщил французским СМИ руководитель его кампании Кристиан Сир Родриг Майанда, политик умер в медицинском самолете, который прилетел за ним из Браззавиля днем 21 марта. Оппозиционера переправляли во Францию для лечения.
О положительном результате Колеласа на коронавирус стало известно днем 19 марта.
Он не смог провести свое последнее предвыборное собрание в Браззавиле. На следующий день после того, как были получены результаты теста на COVID-19, он записал видеообращение к избирателям из больничной палаты.
«Мои дорогие соотечественники, у меня проблемы. Я борюсь со смертью. Тем не менее, я прошу вас встать и проголосовать за перемены, чтобы я знал, что боролся не зря», — сказал оппозиционный лидер, лежа на кровати в кислородной маске.
О смерти Колеласа стало известно на следующий день после прошедших в Конго 21 марта президентских выборов, на которых он был главным конкурентом президента Дени
Руководитель кампании скончавшегося политика призвал его сторонников провести митинг 22 марта в 11 часов утра по местному времени (9.00 мск). «Мы продолжим подсчет бюллетеней», — сказал он.
По его словам, Колелас лидировал во многих областях.
«В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом. Я ставлю мои знания и умения на службу всех молодых людей», — заявил
На выборах 21 марта его главным соперником был занимавший ряд министерских постов глава «Конголезского движения за интегральное развитие» (MCDDI)
В погромах обвинили группировку «Ниндзя», хотя она была распущена в 2008 году. Ее
Теперь оппозиционеры
На выборах в 2021 году еще одним конкурентом президента считается Матиас Дзон, который в 1997—2002 годах был министром финансов.
При этом лидер второй по величине партии «Панафриканский союз за социальную демократию» (UPADS) Паскаль
Избраться в 2016 году
Принятая на общенациональном референдуме конституция установила срок президентского мандата в пять лет. Один и тот же политик, согласно основному документу, победив на выборах главы государства, может переизбраться еще дважды. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если никто не сможет этого сделать, два политика, набравшие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, который проводится через 21 день после объявления Конституционным судом результатов первого тура.
На конституционном референдуме также было снято возрастное ограничение для кандидатов в президенты.
Уже через год после плебисцита Дени
Лидия Мисник