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23:25 (мск), источник: РБК

Экс-заместитель главы СВР Виталий Маргелов умер от осложнений после COVID

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки России генерал-полковник Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусной инфекции. Об этом РБК рассказал его сын, бывший глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов.

Источник: РИА "Новости"

«Он скончался в госпитале ФСБ на Пехотной улице от ковида. Проходил плановое обследование, и ему стало хуже. Последние дни он провел в реанимации, ситуация ухудшалась. Вчера появилась какая-то слабая надежда, что, может быть, ситуация будет развиваться позитивно, но, к сожалению, получилось так, как получилось», — рассказал он.

Виталий Маргелов — сын умершего в марте 1990 года генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками СССР.

Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов (сейчас — Пермь), где семья находилась в эвакуации. Окончив среднюю школу он получил юридическое образование, его рекомендовали для работы в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР.

В 1980-х годах, в последнее десятилетие существования Советского Союза, Маргелов служил начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое курировало разведдеятельность во Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Португалии, Греции, Югославии, Албании, Румынии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

В 1997 году он стал заместителем директора Службы внешней разведки России по оперативным вопросам, а в 2003 году был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста службы.

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